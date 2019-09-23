الدفاع النيابية: العراق يتجه لشراء منظومات الدفاع الجوية خلال الفترة المقبلة

2019/09/23 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، عن تلقي العراق عروضا اوربية وروسية لتزويده بمنظومات دفاع جوية متطورة.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح

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