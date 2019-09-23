الكلية المفتوحة تحدد الأول من الشهر المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد

2019/09/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت الكلية التربوية المفترحة، اليوم الاثنين، الأول من الشهر المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التربية، في بيان تلقته "الغد برس"، أن "رئاسة الكلية التربوية المفتوحة حددت يوم الثلاثاء الموافق الأول من الشهر القادم موعداً لبدء الدوام الدراسي لها للعام 2019 – 2020".

ونوهت الى ان "موعد امتحانات الكورس الثاني / للدور الثاني سيكون في الـ24 من شهر أيلول الحالي".

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