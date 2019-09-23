علاوي يبحث مع السفير الاردني اللجوء للحوار لحل الازمات القائمة في المنطقة

2019/09/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي في مكتبه اليوم الاثنين، منتصر الزعبي سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى العراق.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "الغد برس"، انه "استعرض اللقاء تطورات الاوضاع في المنطقة ومساعي التهدئة وإحلال السلام فيها، اذ ثمن علاوي جهود المملكة الاردنية الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني في دعم نهج الاعتدال واللجوء للحوار من اجل حل الازمات القائمة في عموم المنطقة، بالاضافة الى دعم الاردن للعراق ووقوفه ملكاً وحكومةً وشعباً معه ومع شعبه".

واكد علاوي ان "العراق يقدر عالياً مواقف الاردن المشرفه، واهمية ان يدعمه اقتصادياً ويستفيد من امكانياته وخبراته في تطوير العراق".

وتابع البيان انه "كما بحث اللقاء ملف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل بناء شراكات متكاملة في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية".

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