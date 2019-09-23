خفقات قلبك وردة في حديقة روحي

2019/09/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر: كزال ابراهيم خدرترجمة: ماجد الحيدر

1جُنبدةً كنتَ في حديقة بلدتيصرتَ ندى الصباحصرت نوراً في ليلةٍ مقمرةثم غدوت أوراق شجرأما أنا فخططتُ الضياء والأوراقفحطّت بأحضانيرويدا رويدا، في طلق قصائدي،كأنسام السهوب، كنثيث المطر

2عن عشقه الآفل فتشتلكنني، لأجلك،صرت درويشا مرسَلَ الشعرقارعَ دفٍّ هائمامثل عاصفة ثلجية مجنونةوفي رفقة الألحان والأغنياتوعويل الجبال..استحلتُ بخارا وصعدت للسماء

3رفيقةً صرتُ للغمامفي خيالي سكنت، وفي مهجتيفراشةً غدوتَصفراء مزخرفة الجناحآه كم كنت جميلا، كم كنت بهياطاهرا ونقيا !4نسيم بارد لامس جسديمع المطر المنهمرغدوتَ حادي قافلةتقطع مروج شمسيوفي سطور قصائدناتعانقنا، تبادلنا القبلاتوامتزجنا بالشمس والأفياءصرتُ أنا ثلج شتاءوأصبحنا..



جذعاً وشجرة.5خصلات شَعركأبيات في شِعريوبحيرة لأحزانكوهبتها شبابيوبين نظراتك وابتساماتكولد عشق امرأةكنت تهمس لها بالمواعيد.

6بين رنين الأقداحفي ليلة للشرابتملأ خيالي وعقلييا أرقّ صفحات روحيتارةً تستحيل شجرةً بنفسجيةوسط شبّاكِ قلبكفي عناقٍ دافئتضحك الخضرة فيهتارة تستحيل سراباتنثر في قلبي ماء الوردوأستحيل لأجلككناريا صامتاوتارة يبلل الدمع جيديحين تبكي بحرقة.

7عندما أكتب شعراتتمايل مثل لبلاب بيتنامع نسيم الصباح،فأتضرع ..



اتوسل الى الإلهكي تظل خالداًكي يبقى قوس قزحولا تكف الطيور عن الغناءولا تبكي أنت.8أرجوك لا تجعلنيوحيدة، غريبةكي لا يبلغ الخريفبثوبه البارد الشاحببخصره النحيلبشَعره المدثّرِ بالقصائددنيا أهدابِكوعيونك السَكرى.

9ينهمر المطر على هامتكقطرة في إثر قطرةويبلل حنجرتك التيجفّت من سنينفتكتب مثل امرأة جميلةمرثية لشباب الوطنوأغنيات للتراب10أنتأنصع ثلوجي بياضاًساعةَ ينساب عشقي وهياميفي أسراب كلماتك الرقيقةأبدا لا أريد ان تكون وحيداحتى تظل قامتك الفارعةوشعرك الملون، وشفاهك الناعماتسامقةً مثل صفصافة.

• مقاطع من شعر كزال ابراهيم خدر وجدت في دفاترها بعد رحيلها

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