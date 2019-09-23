العراق يوقع مذكرة تفاهم أمني مشترك مع الصين لمنع العديد من الجرائم

2019/09/23 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- وقع السيد وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم أمني مع وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية.وقال الياسري في بيان تلقته /SNG/، إن “مذكرة التفاهم الأمني تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي وغيرها من الجرائم بالاستناد إلى قواعد الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمنفعة المشتركة”....

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