البرلمان يرفع جلسته الى يوم غدٍ الثلاثاء بعد مناقشته عدد من القوانين

2019/09/23 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أنهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته فيما قررت رئاسة البرلمان رفعها الى يوم غد الثلاثاء .وقال مصدر نيابي ، إن “مجلس النواب، أنهى مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية”.وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الإثنين، جلسته الخامسة من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الثانية من الفصـــل التشريعـــي الأول برئاسة رئيسه ...

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