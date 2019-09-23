اغلاق اربع مخيمات للنازحين في نينوى

2019/09/23 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى أغلقت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم، الاثنين، 4 مخيمات للنازحين في محافظة نينوى بشمال العراق وإعادة سكانها إلى مناطقهم الأصلية.قال وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، في بيان صحفي: “تم إغلاق أربعة مخيمات تتخذها العوائل النازحة سكنا لها، وهي، الجدعة الثاني والثالث، والمدرج، والسلامية الثالث، في محافظة نينوى”، مؤكدا أن …

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