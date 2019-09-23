أهداف هيئة الصناعات الحربية المصوت على قانونها في البرلمان

2019/09/23 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.وذكر النائب محمد شياع السوداني في بيان، أن "الهدف من تشريع قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي لانشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني ...

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