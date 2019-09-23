بالصور.. مكافحة المتفجرات تنجز تطهير الطريق بين الرطبة والحدود

2019/09/23 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عملية مسح وتطهير للمخلفات الحربية في مدينة الرطبة غربي الانبار.وذكر موفدنا، ان مفارز مكافحة المتفجرات باشرت بحملة واسعة للتخلص من المتفجرات والمقذوفات غير المنفلقة التي خلفها تنظيم داعش الإجرامي في مدينة الرطبة الحدودية غربي الأنبار ، مبينا ان الحملة تهدف إلى إعادة الحياة في ...

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