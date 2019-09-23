2019/09/23 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pdficlVU8os

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر ... طالباني : كركوك كانت "مستقرة" قبل فرض القانون) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر ... طالباني : كركوك كانت "مستقرة" قبل فرض القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).