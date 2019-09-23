2019/09/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عملية مسح وتطهير للمخلفات الحربية في مدينة الرطبة غربي الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان مفارز مكافحة المتفجرات باشرت بحملة واسعة للتخلص من المتفجرات والمقذوفات غير المنفلقة التي خلفها تنظيم داعش الإجرامي في مدينة الرطبة الحدودية غربي الأنبار ، مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة المتفجرات تنجز تطهير الطريق بين الرطبة والحدود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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