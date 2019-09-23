كربلاء.. الكشف عن جريمة قتل فتاة واعتقال الجناة بعد ساعة من الجريمة

2019/09/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كربلاء

تمكنت

مكافحة اجرام محافظة كربلاء، الاثنين، من كشف جريمة قتل لفتاة تبلغ من العمر 23

عاماً والقاء القبض على الجناة بعد ساعة من وقوع الجريمة.

وقالت

شرطة المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد ان

استخبرت مفارز مكافحة الاجرام حول مقتل فتاة شنقا واطلاق النار عليها ورميها في

منطقة تجاوز حي النضال على الفور تم تشكيل فريق عمل امني تحت اشراف قائد شرطة

المدينة وبمتابعة ميدانية من العميد صباح سهيل مدير قسم مكافحة الإجرام وضباط

ومنتسبي المكافحة الابطال للوقوف على ملابسات الحادث”.

واضافت

الشرطة، أنه “بعد جمع المعلومات الاستخباراتية الكاملة تم استنفار كافة الفرق

التحقيقية المختصة للقبض على منفذي الجريمة وفعلا اثمرت الجهود الكبيرة اعتمد فيها

على الخبرة والفراسة والدراسة العلمية للموضوع وبعد جمع الادلة والقرائن تم التوصل

الى مرتكبي الجريمة والقاء القبض عليهم خلال ساعة من ارتكابهم جريمة قتل ابنتهم

غسلا للعار”.

واشارت

الشرطة، إلى “احالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية

اللازمة بحقهم لنيل جزاءهم العادل”.

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