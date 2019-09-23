2019/09/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أعلنت

قيادة شرطة البصرة، اليوم الإثنين، القبض على 159 مطلوباً بينهم متهمين بالإرهاب،

في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت

شرطة البصرة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القيادة

نفذت المرحلة الثانية، وفق الخطط الأمنية الموضوعة من قبل قائد الشرطة، الفريق

رشيد فليح، لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية بحق مطلوبين للعدالة في

كافة أنحاء المحافظة”.

وأضاف

البيان، أن “الحصيلة كانت القاء القبض على متهمين وفق المادة 4 من قانون

مكافحة الإرهاب، إضافة إلى (157) متهما مطلوبا وفق مواد جنائية مختلفة”.

وتابع،

أن “قوات الشرطة ضبطت 20 بندقية كلاشنكوف، و8 مسدسات، ومواد مخدرة وأدوات

تعاطيها”، مشيراً إلى أن “الحصيلة الامنية لمفارز افواج شرطة الطوارئ

وشرطة النجدة، كانت ضبط (473) عجلة و(55) دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات

مديرية المرور”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تعلن القبض على 159 مطلوباً بينهم متهمين بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تعلن القبض على 159 مطلوباً بينهم متهمين بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).