2019/09/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفير الايراني في لندن : اطلاق سراح الناقلة البريطانية "ستينا امبيرو" بعد استكمال الاجراءات القانونية

الاثنين

23

أيلول

2019 :

07:04 pm

8

السفير الايراني في لندن : اطلاق سراح الناقلة البريطانية "ستينا

امبيرو" بعد استكمال الاجراءات القانونية

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايراني في لندن : اطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو بعد استكمال الاجراءات القانونية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايراني في لندن : اطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو بعد استكمال الاجراءات القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).