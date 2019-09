2019/09/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور ..



تعرف على خان الشيلان ..



من الخانات التراثية المهمة في النجف الأشرف

يعد خان الشيلان من الخانات التراثية المهمة في محافظة النجف

الأشرف والذي تقدر مساحته الكلية بحوالي 2000م2 وارتفاعه

12م". In pictures ...



Learn about Khan Al Shilan, which is one of the

important heritage khans in the province of NajafThe total area is estimated at about 2000 m 2 and a height of 12 m.

"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. تعرف على خان الشيلان .. من الخانات التراثية المهمة في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. تعرف على خان الشيلان .. من الخانات التراثية المهمة في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).