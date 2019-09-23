نائب عن النهج الوطني : سنستجوب وزير النفط قريباً وعلى باقي كابينة عبدالمهدي الاستعداد

2019/09/23 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، عن قرب استجواب وزير النفط ثامر الغضبان لعدة اسباب ابرزها عدم الشفافية في ابرام العقود.‬ ‫وقال الفيلي في بيان، ان ” ابرز الاسباب التي دعت الى المضي باستجواب وزير النفط ثامر الغضبان هي ركود السياسة النفطية اضافة الى عدم الشفافية في ابرام العقود” مبينا ان ” هذه […]

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