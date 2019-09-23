العبادي والسفير الامريكي يناقشان الاوضاع الامنية والسياسية في العراق

2019/09/23 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع السفير الامريكي ماثيو تولر الاوضاع الامنية والسياسية في العراق .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف النصر , ان العبادي استقبل اليوم الاثنين السفير الامريكي ماثيو تولر وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين والاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة وتاثيرها على البلد “.كما ناقش […]

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