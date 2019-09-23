رئيس وزراء كوردستان : التوصل الى اتفاق شامل من مصلحة العراقيين جميعاً

2019/09/23 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة لحل كافة المشاكل

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2019 ، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة الجنرال غريغوري كرودر.

وتم في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الإقليمية، فضلاً عن التنسيق الأمني للتصدي لمخاطر تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً يحول دون عودة النازحين الى ديارهم.

وبعد أن وجه شكره لقوات التحالف الدولي على مساعداتها المقدمة لقوات البيشمركة ، قال رئيس الوزراء : إن ” مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة للتوصل الى اتفاق شامل يهدف لحل المشاكل كافة بموجب الدستور”.

مردفاً ، بالقول : إن ” التوصل الى اتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً”.

حضر الاجتماع وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل ، بالإضافة الى القنصل الامريكي العام في أربيل ستيفن فاجن.

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