نائب يهدد: سنستجوب وزير النفط قريباً وعلى باقي كابينة عبد المهدي الاستعداد

2019/09/23 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: النبأ للإخباركشف النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم الاثنين، عن قرب استجواب وزير النفط ثامر الغضبان لعدة اسباب أبرزها عدم الشفافية في ابرام العقود.

وقال الفيلي في تصريح اورده مكتبه الإعلامي، تلقت النبأ للإخبار نسخه منه، ان "أبرز الاسباب التي دعت الى المضي باستجواب وزير النفط ثامر الغضبان هي ركود السياسة النفطية اضافة الى عدم الشفافية في ابرام العقود، مبينا ان هذه الامور جميعها تثير الريبة والشك".

واشار الى، انه "كل المساعي الى استجواب وزير النفط بسبب الامور التي ارتكبها الغضبان لاقت استياء كبير من جميع الكتل السياسية وعلى باقي كابينة عبد المهدي الاستعداد".



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