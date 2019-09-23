عمليات الرافدين تعقد مؤتمر امني استعدادا لزيارة الاربعين

2019/09/23 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخبارعقدت قيادة عمليات الرافدين مؤتمر امني لمناقشة الخطة الامنية لزيارة الاربعين والاستعدادات الامنية الخاصة بهذه المناسبة.

المؤتمر برأسة قائد العمليات اللواء علي ابراهيم دبعون وبحضور ضباط ركن القيادة ومعاوني قيادات الشرطة لمحافظات واسط وذي قار والمثنى وميسان.

وحسب بيان لقيادة العمليات "نوقش في المؤتمر كافة جوانب الخطة من النواحي الامنية والخدمية ومناقشة استعداد القوات الامنية لزيارة الاربعين وطريقة توزيعها لتامين جميع المسالك والطرق التي يسلكها الزائرين ضمن قاطع المسوؤولية بما يضمن سلامة وامن الزائرين بحيث لا تتسبب الإجراءات بتعطيل مصالح المواطنين من أبناء المحافظات الاربعة".

واضاف البيان، وناقش المؤتمر"التنسيق بين دوائر الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية لفتح طرق بديلة مناسبة لفك الازدحامات المرورية المتوقع حصولها , وكذلك التنسيق مع هيئات المواكب الحسينية والدوائر الخدمية والصحية وبإشراف من قيادة عمليات الرافدين والحكومات المحلية".



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