عمليات الجزيرة تعلن حرق عجلتين لعناصر “داعش” شمال بحيرة حديثة

2019/09/23 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

اعلنت

قيادة عمليات الجزيرة، الاثنين، عن حرق عجلتين لعناصر “داعش” شمال بحيرة

حديثة.

وقال

قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إنه “ضمن العمليات المسلحة المستمرة والمحمولة جواً التي تقوم بها

قيادة عمليات الجزيرة شرعت قوة مسلحة محمولة جواً متكاملة الأسلحة والإعداد

بامرتنا لتنفيذ عملية بحث وتفتيش في مناطق شمال بحيرة حديثة (البوميل – جتيبة –

الشعباني – الخرار – سنيسلة – ثويلي – المطجعات)”.

وأضاف

أن “القوة تمكنت من حرق (٢) عجلة نوع بيك آب تابعة لعناصر داعش الإرهابي في

هذه المناطق”.

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