نجدة بغداد: انقاذ فتاة رمت بنفسها من أعلى جسر الصرافية بدافع الانتحار

2019/09/23 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإنقاذ فتاة رمت بنفسها من أعلى جسر الصرافية بدافع الانتحار.

وقال المصدر إن "دوريات نجدة بغداد النهرية تمكنت، اليوم،

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