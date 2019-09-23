البورصة المصرية تواصل الهبوط اثر التظاهرات ضد السيسي

2019/09/23 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

واصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 الإثنين هبوطه لليوم الثاني على التوالي لتعكس شعور المستثمرين الحذر بعد تظاهرات خرجت الجمعة ضد الرئيس عبد

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