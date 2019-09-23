إصدار جديد للفنان والناقد غازي انعيم

2019/09/23 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدار جديد للفنان والناقد غازي انعيممهنا الدرة..موسيقار الفرشاة..فيلسوف اللون(مهنا الدرة..موسيقار الفرشاة..فيلسوف اللون)، عنوان الكتاب الجديد، الذي صدر للفنان والباحث والناقد غازي انعيم في عمان عن دار "هبة ناشرون وموزعون"، وهو الكتاب الثاني ضمن سلسلة مكتبة الفنون التشكيلية، ويتضمن الكتاب 124 صفحة من القطع المتوسط، من ضمنها ملزمة ملونة، ويحتوي على (مقدمة، البدايات، الشرارة الأولى، أسلوب مميز، سنوات الدراسة في روما/ شخصية شرقية أصيلة، العودة إلى روما/ سفير الحضارات، البورتريه: تأسيس أسلوبية بالمنهج والرؤية (1)، بورتريه المهرج: تعبيرات نابضة (2)، مميزات أسلوبه في البورتريه، التخطيطات، التجريدية، الحس والبناء المنسجم، تجربة الكولاج، شهادات في تجربة الدرة، خاتمة، ملحق اللوحات الملونة والسيرة الذاتية).أشار الكاتب غازي انعيم في مقدمة كتابه إلى أن: (تجربة الفنان الأردني مهنا الدرة، الذي شق طريقه نحو القمة، واحدة من التّجارب البارزة والرّائدة في ملامحها داخل إطار حركة الفنّ التشّكيليّ الأردنيّ بشكل خاصّ، والعربيّ والعالميّ بشكل عام، لذلك ليس هناك من شك من مكانة "الدّرّة" في حركة التشّكيل الأردنيّ، فهو صاحب "البداية الذّاتيّة الخلاّقة" في إضاءة شعلة فنّ الرّسم والتلّوين في الأردنّ منذ منتصف القرن الماضي حتّى يومنا هذا). والدرة أيضاً من الفنّانين، الذين لهم بصماتهم الواضحة على التّشكيل الأردنيّ من خلال مساهماته في إيقاظ حسّ المتلقي على التّيارات الجماليّة الحديثة، النّابعة من البيئة الاجتماعيّة والثّقافيّة المحليّة، وهذا واضح في نتاج جيل من الفنّانين، الذين خرجوا من عباءته واتجهوا إلى التّجريد حتى يتمكنوا من التّعبير الحرّ خارج القيود، رغبة في التّـنويع والتّجريب، وأصبحوا يولون أهمية متزايدة لوسائل الإنجاز وتقنيات التّـكوين.يقول الكاتب انعيم: نحن إذ نتناول مسيرته الفنّـية في هذا الكتاب، إنّـما نؤكد أهمية تجربته الأصيلة في الفنّ والحياة، وريادته إلى جانب كل من "رفيق اللحام، وتوفيق السيد، وأحمد نعواش، ومحمد بشناق" للحركة التّـشكيليّـة الأردنيّة المعاصرة، التي قدّم لها الكثير خلال نصف قرن...كتاب (مهنا الدرة..موسيقار الفرشاة..فيلسوف اللون)، الذي يتناول سيرته، والمراحل، التي مر بها، ستساعد على إلقاء الضّوْء وبشكل مكثف على كلّ فترة من الفترات التّاريخية التي مرت بها تجربته، والموضوعات التي أثارت اهتمامه وفق تسلسل سيساعد القارئ على فهمها، والتي نراها عميقة التّأثير عليه.بقي ان نشير إلى أن الفنان والناقد غازي انعيم ترأس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين أربع دورات متتالية وهو نائب رئيس اتحاد التشكيليين العرب وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، مؤسس ورئيس تحرير مجلة التشكيلي العربي، مؤسس ورئيس تحرير مجلة براعم الوطن العربي، عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، عضو اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى عمان التشكيلي العربي الأول والثاني والثالث والرابع، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى عمان الدولي الأول والثاني لفن الجرافيك، عضو لجنة تقييم مشاريع دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة 2013، عضو لجنة تقييم مشاريع وزارة الثقافة الأردنية 2016 ، كتب ويكتب في العديد من الصحف والمجلات المحلية والعربية في السينما والتشكيل والموسيقى وفي الثقافة بنحو عام، أقام أربعة معارض شخصية.* صدر له المؤلفات التالية:* وجوه من الحركة التشكيلية العربية.* مآذن الرحمن في مدار الزمان.* ثريات اللون..سماء معتمة.* رفيق اللحام رائد الفن الأردني المعاصر.

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