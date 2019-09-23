نائب ينتقد النظام الداخلي للبرلمان: كتب بمزاج سياسي

2019/09/23 | 20:00

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بغداد:سومر نيوز

انتقد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاثنين، قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، واصفا اياه بنظا...

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