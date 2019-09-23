2019/09/23 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب ينتقد النظام الداخلي للبرلمان: كتب بمزاج سياسي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
انتقد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاثنين، قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، واصفا اياه بنظا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب ينتقد النظام الداخلي للبرلمان: كتب بمزاج سياسي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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