2019/09/23 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصد الزلزالي: الهزة الأرضية التي ضربت أطراف الموصل بلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/23 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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