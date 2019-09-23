الحـداد يبحث سبل تعزيز التنسيق بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد وأربيل

2019/09/23 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحـداد، اليوم الاثنين، مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان كويستان محمد، سبل تعزيز التنسيق بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد وأربيل.

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