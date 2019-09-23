البارزاني لمسؤول اميركي: مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة لحل المشاكل كافة

2019/09/23 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، أن المفاوضات مع بغداد مستمرة لحل كافة المشاكل.وذكر بيان لمكتب بارزاني تابعته وكالة نون الخبرية، ان "رئيس حكومة الإقليم استقبل في مكتبه بأربيل، اليوم، وفداً عسكرياً أميركياً برئاسة الجنرال غريغوري كرودر".وأضاف أنه "تم في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الإقليمية، فضلاً عن التنسيق الأمني للتصدي لمخاطر تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً يحول دون عودة النازحين الى ديارهم".

وأوضح بارزاني خلال اللقاء، أن "مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة للتوصل الى اتفاق شامل يهدف لحل المشاكل كافة بموجب الدستور"، مبيناً أن "التوصل الى اتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

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