2019/09/23 | 20:10

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العراق تلقى عروضا روسية وأوربية لحماية اجواءه

الاثنين

23

أيلول

2019 :

07:48 pm

25

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تلقي العراق عروضا اوربية

وروسية لتزويده بمنظومات دفاع جوي متطورة. وقال عضو اللجنة مهدي تقي انه بعد تكرار الاستهدافات لمقار الحشد

واختراق السيادة العراقية باتت الضرورة ملحة للحصول على منظومة دفاع

جوي متطورة وعدم الاعتماد على التحالف الدولي الذي يتحمل جميع تلك

الخروقات, مشيرا الى عدم قدرة واشنطن على وضع اي فيتو لتوجه العراق

لأي دولة والتعاقد معها بعد خرقها لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.وأوضح

ان العراق يتجه لشراء تلك المنظومات الجوية خلال الفترة المقبلة وهناك

موافقات مبدئية حكومية وبرلمانية على تطوير منظومة الدفاع الجوية.

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