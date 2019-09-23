2019/09/23 | 20:10

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تطهير طريق استراتيجي طوله 90 كم بين صلاح الدين والانبار

اعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي رفع اكثر من مائة وخمسين

عبوة ناسفة بعملية تطهير طريق حيوي واعادة افتتاحه للمرة الأولى منذ

اكثر من خمسة اعوام .واوضح العبيدي ان القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تطهير طريق

النكر الرابط بين ناحية البغدادي باتجاه بحيرة الثرثار شمالي مدينة

الرمادي , مبينا أن الطريق يعد من الطرق الاستراتيجية الذي اغلق بعد

تفخيخه بالكامل من قبل عصابات داعش إبان سيطرتها على تلك المناطق ،

وأضاف أن الطريق الذي يبلغ طوله نحو تسعين كيلو متر اصبح سالكا

امام حركة السير .

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