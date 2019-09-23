التجارة تنفي ايقاف تجهيز مفردات البطاقة التموينية

2019/09/23 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

نفت

وزارة التجارة، الاثنين، الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل

الاجتماعي بشان ايقاف تجهيز مفردات البطاقة التموينية على المواطنين.

وقالت

الوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التجارة

مستمرة في تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية لما تبقى من شهور السنة،

استنادا الى قانون الموازنة العامة 2019 والاموال المخصصة لها”.

واضاف،

ان “الوزارة خصصت هذه السنة 10 حصص لمادة الطحين (متبقي 3 حصص) و8 حصص لزيت

الطعام والسكر متبقي منها حصتين و6 حصص لمادة الرز متبقي منها حصتين”.

واشار

الى ان “الإنباء التي تخرج بين الفينة والأخرى بشأن قطع مفردات البطاقة

التموينية هي غير صحيحة وتقف ورائها نوايا

تسعى الى تضليل الرأي العام”.

ووجه

وزير التجارة محمد هاشم العاني، في 24 اب الماضي،

بزيادة ‏عمليات تجهيز المفردات الغذائية صمن نظام البطاقة التموينية تشمل

زيادة الكميات ‏المجهزة للسكر وزيت الطعام لشهرين عن العام الماضي ، لتصبح ثماني

دفعات بدلا ‏من ست وتجهيز مادة الطحين لتصبح عشر وجبات بدلا من ثمان.

واضاف،

ان ‏هذا يحصل لاول منذ عام 2014 ، فضلا عن توزيع مادة الطحين الى جميع العوائل

‏المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية على امتداد العام وبشكل منتظم.

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