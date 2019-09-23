عبدالحميد برتو - الهيبة قوة عملية أيضاً

2019/09/23 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالحميد_برتو في البدء أقول: إني أستخدم كلمة أو مصطلح أو مفهوم أو حالة "الهيبة"، كما نحتته اللغة العربية في الأصل، وطورت معناه الإصطلاحي الراهن.ولست معنياً هنا بالحالات التي تتعامل مع هذه الكلمة كالعادة، وكأنها مترجمة الى العربية من لغة أخرى.ليس من العسير على المتابع أو الباحث أو كل مَنْ يريد الملاحظة، أن يكتشف مدى إنتشار وسعة التعامل مع مصطلح الهيبة والمصطلحات الأخرى بروحية وعقلية وأدوات المترجم وحسب.من أول......

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