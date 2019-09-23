تميم منصور - لا يوجد للسياسة مقياس ، يوجد مصالح

2019/09/23 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور نعترف أن نتائج الانتخابات الأخيرة فرضت على المواطنين العرب، هنا في الداخل الفلسطيني واقعاً جديداً ، ومناخاً سياسياً مغايراً لكل الفصول السياسية التي مضت، وربما يطال الفصول السياسية القادمة ، لكن أهم محطات هذه الفصول ، فشل نتنياهو في تحقيق احلامه بتشكيل حكومة بالسرعة التي قرر فيها اعادة الانتخابات مرة أخرىلقد دفع نتنياهو بكل أوراقه التوسعية والعنصرية عشية اعادة هذه الانتخابات ، لقد فعل مثل الح......

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