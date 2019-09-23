بالصور : الحشد الشعبي يطهر قضاء الرطبة من المخلفات الحربية لـ

2019/09/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي , اليوم الاثنين عن تطهر بعض المناطق جنوب غرب قضاء الرطبة الحدودي من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لعصابات "داعش" الاٍرهابية .

وقال المكتب اﻻعلامي للمديرية ، ان المناطق التي تم تطهيرها في قضاء الرطبة من المخلفات الحربية شملت محطة تصفية الماء ومعمل أسفلت ومحطة الوقود وبرج اتصالات ومحلات تجارية ودور سكنية في القضاء بالاضافة الى الشارع المودي للحدود السورية ،مبينا ، انه تم تطهير المنطقة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية بشكل امن ، وان المفارز الفنية والهندسية التابعة للمديرية المرافقة للقوات الامنية في المنطقة تواصل عملها لحين الانتهاء من تطهير كافة المناطق الحدودية من المخلفات الحربية بصورة تامة.

انتهى .



أ.ع

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