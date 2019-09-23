ارامكو تستعيد إنتاجها النفطي بالكامل نهاية سبتمبر/أيلول الحالي

2019/09/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز"، الإثنين، عن مصدر وصفته بأنه مطلع أحدث التطورات، بعد مرور 10 أيام على الهجمات االاخيرة من قبل لتي تبنتها حركة انصار الله اليمنية فيما اتهمت الرياض وواشنطن طهران بتنفيذها.وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي 3 ملايين برميل يوميا.وتسببت هجمات 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، في حرائق مستعرة وأضرار كبيرة أدت إلى خفض إنتاج النفط الخام إلى النصف لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ أوقف 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج.وقال وزير الطاقة السعودي "عبدالعزيز بن سلمان"، والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" التابعة للدولة "أمين الناصر" إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر/أيلول.وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت من إعادة مستوى الإمدادات للعملاء إلى ما كان عليه قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة وتوفير درجات أخرى من الخام من حقول أخرى.

ولم تقع خسائر بشرية في الموقعين، على الرغم من أن الآلاف من العمال والمتعاقدين يعملون في المنطقة ويقيمون فيها.وقالت السعودية إنها ستضمن كامل تعهداتها من إمدادات النفط للعملاء، وتشحن المملكة أكثر من 7 ملايين برميل يوميا إلى مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وظلت لسنوات بمنزلة الملاذ الأخير لتوفير الإمدادات بالأسواق.وتستعد أرامكو لطرح عام أولي محتمل في وقت لاحق هذا العام، وقال مصدران إن لدى أرامكو اجتماعا مع المحللين مقررا له الأربعاء المقبل بمقر الشركة في الظهران.يأتي ذلك فيما لايزال هناك جدل محتدم دون يقين حول نقطة انطلاق الهجمات على "أرامكو"، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية "عادل الجبير"، أن هناك تحقيقات جارية في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع.

انتهى.

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