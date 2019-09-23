ارامكو تستعيد إنتاجها النفطي بالكامل نهاية سبتمبر/أيلول الحالي

ولم تقع خسائر بشرية في الموقعين، على الرغم من أن الآلاف من العمال والمتعاقدين يعملون في المنطقة ويقيمون فيها.وقالت السعودية إنها ستضمن كامل تعهداتها من إمدادات النفط للعملاء، وتشحن المملكة أكثر من 7 ملايين برميل يوميا إلى مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وظلت لسنوات بمنزلة الملاذ الأخير لتوفير الإمدادات بالأسواق.وتستعد أرامكو لطرح عام أولي محتمل في وقت لاحق هذا العام، وقال مصدران إن لدى أرامكو اجتماعا مع المحللين مقررا له الأربعاء المقبل بمقر الشركة في الظهران.يأتي ذلك فيما لايزال هناك جدل محتدم دون يقين حول نقطة انطلاق الهجمات على "أرامكو"، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية "عادل الجبير"، أن هناك تحقيقات جارية في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع.
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