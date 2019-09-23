منصور الريكان - حكاية خريج ،،،،،،

2019/09/23 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان إني انتبهت لمدى عينيكِ سيدتي الجميلةْذات الخمار تدفقي فأنا أبوحكِ هذا الرمادْ وترنّمي بالوجد سيري نحو ذاكرة البلادْ كيف التقينا والزمان خلاصة التاريخ هبّي واعذرينيْأو دققينيْ .........ورسمتكِ الآهات قومي نورينيْ أنا عاشق صيّرني الهوى مجنون فيكْأنا أرتويكْ ........حلم مضى والليل هامْ صيّرونا في الظلامْ أرجوكِ لا تتدلليْ مهما الأسى أنتِ الحلاوة كلها لا تخج......

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