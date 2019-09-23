بعد انسحابه امام مصارع اسرائيلي ..مصارع لبناني يقرر عدم تمثيل بلاده

2019/09/23 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



اثار مصارع لبناني الاستغراب من اعلانه عدم تمثيل منتخب بلاده، بعدما قرر الانسحاب من بطولة العالم الجارية في كازخستان اثر وقوعه بمواجهة خصم اسرائيلي.

المصارع اللبناني دومينيك أبي نادر نشر تغريدة على حسابه في موقع التواصل “تويتر”، أثارت بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي ، ما اضطره الى اتباعها بأخرى لتوضيح موقفه من قرار عدم تمثيل المنتخب اللبناني.

في التغريدةِ الأولى، لخَّص المصارع اللبناني، بكلماتٍ ما تعني له هذه اللعبة، من شغفٍ، والتزام وأخلاقيّات… مؤكدًا، أنّه “لا يريد أن يكون في مثل هذا الموقف، فهو منافسٌ، ويريد أن يُنافِسَ”.

وكتب، “أنا فخورٌ بأصولي اللبنانية، وهذا ما دفعني الى اللعب بإسم لبنان ومن أجله، وعائلتي لا تزال تعيش على الأراضي اللبنانية”، مُعلِنًا في المقابل، أنّه “لن يُمثِّل لبنان في المستقبل”.

كلمات أبي نادر، وإعلانه التوقّف عن تمثيل لبنان خلال البطولات التي يشارك فيها “مستقبلًا”، جعلت منه مرّة جديدة، حديث الناس في نهاية الأسبوع، إذ اعتبر البعض أنّه أُرغِم على الانسحاب، قبل أن يعود ويصدر توضيحًا يؤكِّد فيه، أنّه يشعر بالإمتنان والفخر لتمثيل بلده في الخارج كمواطنٍ لبنانيٍّ، والتزامه بالقوانين، ولم يكن يقصد خلاف ذلك.

وشكر المصارع اللبناني، الذي انسحبَ انسجامًا مع موقف الإتحاد اللبناني للمصارعة الرافض لأي شكلٍ من أشكال التطبيع مع “العدو”، “اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، على دعمهما وثقتهما بي”، مشددًا، على أنّ “قرار مواصلة خوض المباريات أو لا في المستقبل هو شخصيٌّ، والمصارعة هي نمطُ حياة يتطلّب الكثير، وأنا غير متأكّدٍ ما إذا كنت سأستمرّ في هذه اللعبة بالوقت الراهن”.

المصدر: ليبانون ديبايت

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