الحكيم يدعو الزعماء الى ايلاء ملف المناخ اهمية قصوى لتجنيب المجتمع الدولي والانساني والامن العالمي تبعاته وويلاته

2019/09/23 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الزعماء الى ايلاء ملف المناخ اهمية قصوى لتجنيب المجتمع الدولي والانساني والامن العالمي تبعاته وويلاته وقال الحكيم على منصته بتويتر نتابع بترقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بحضور اغلب زعماء ورؤساء وملوك دول العالم ونرى في هذا المحفل السنوي فرصة سانحة لطرح ازمات العالم على […]

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