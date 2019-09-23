2019/09/23 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الاحد، باعتقال قائممقام كركوك فلاح يايجلي، بتهم تتعلق بملفات فساد.

وقال المصدر انه “تم القاء القبض على قائممقام كركوك فلاح يايجلي من قبل هيئة النزاهة، بتهم فساد”.

واضاف المصدر ان “دائرة الشباب والرياضة تقدمت بشكوى ضده لعدم قيامه بهدم محلات ودور متجاوزة في ساحة الاحتفالات”، مبينا ان “الأرض تعود ملكيتها لوزارة الشباب والرياضة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء القبض على قائممقام كركوك بتهم فساد) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على قائممقام كركوك بتهم فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).