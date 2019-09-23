إيران تتقدم بمبادرة لإنشاء تحالف لتأمين الخليج بمشاركة السعودية والإمارات والعراق وقطر

2019/09/23 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت الحكومة الإيرانية بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين خلال فطور عمل مع صحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للمنظمة […]

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