2019/09/23 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال جورج بيبي، كبير المحللين السابق للشؤون الروسية بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن العلاقات الأمريكية الروسية وصلت نقطة خطيرة، ما يوجب على الدولتين

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