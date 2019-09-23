نائب: موازنة ٢٠٢٠ ستستقطع أموال النفط التي لم تسلمها اربيل

2019/09/23 | 20:32

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، عن وجود ك فقرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ...

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