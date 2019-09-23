بالوثيقة...التقاعد تحول من الكي كارد الى الماستر كارد(النخيل)

2019/09/23 | 20:32

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بغداد:سومر نيوز

-وجه رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي بالعمل على استبدال بطاقات كي كارد ببطاقة النخيل التابعة لمص...

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