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نائب عن بابل: عودة 65% من اهالي جرف النصر


نائب عن بابل: عودة 65% من اهالي جرف النصر
2019/09/23 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن محافظة بابل حسن فدعم ،اليوم الاثنين، عن عودة معظم اهالي ناحية جرف النصر الى مناطقهم، فيما...

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