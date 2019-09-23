نائب عن بابل: عودة 65% من اهالي جرف النصر

2019/09/23 | 20:32

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن محافظة بابل حسن فدعم ،اليوم الاثنين، عن عودة معظم اهالي ناحية جرف النصر الى مناطقهم، فيما...

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