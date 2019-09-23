2019/09/23 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاثنين، منحة المليون و500 الف دينار ضمن الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح الطارئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق منحة المليون و500 الف دينار للعوائل النازحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق منحة المليون و500 الف دينار للعوائل النازحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).