2019/09/23 | 20:34

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ترامب: الاتفاق مع إيران كان سيئا جدا ولابد من توقيع اتفاق جديد

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ترامب: الاتفاق مع إيران كان سيئا جدا ولابد من توقيع اتفاق جديد

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