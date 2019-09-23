اطلاق منحة العودة البالغة المليون والنصف دينار للعوائل النازحة

2019/09/23 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، اطلاق منحة العودة البالغة المليون والنصف للعوائل النازحة.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم اطلاق منحة المليون والنصف دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح الطارئ التي تشمل 8 الف عائلة ويمكن استلامها من اليوم عن طريق البطاقة الذكية ".

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