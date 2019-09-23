الأمم المتحدة تحدد “سبيل الخلاص” من أزمة التغير المناخي

2019/09/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2016، بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، من أجل تلافي تداعيات أزمة التغير المناخي.وقال غوتيريس خلال افتتاح أعمال قمة تغير المناخي، التي تأتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 في نيويورك، الاثنين أمام الحضور، وبينهم عدد من قادة […]

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