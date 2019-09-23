ضغط نيابي لتمرير قرار إخراج القوات الأميركية الأسبوع الحالي

2019/09/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه برس

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، وجود ضغط نيابي على رئاسة البرلمان لتمرير قرار إخراج القوات الأميركية خلال الأسبوع الحالي.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، إن “قرار إخراج القوات الأميركية من البلاد حصل على إجماع أغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب”.

وأضاف المحمداوي في تصريح اطلعت عليه “الاتجاه برس”، أن “نأن أعضاء البرلمان جمعوا التواقيع ويضغطون على رئاسته لتمرير القرار خلال الأسبوع الحالي”.

وتابع، أن “القرار قد يدرج ضمن جدول أعمال إحدى جلسات الأسبوع الحالي”، مبيناً أن “التواجد الاجنبي لم يقدم للبلاد سوى خرق سيادته وقصف مواقع الحشد الشعبي”.

وكان النائب عن سائرون رياض المسعودي أكد، اليوم الاثنين، أن إخراج القوات الأجنبية يتطلب توافقاً سياسياً وليس تشريعاً برلمانياً.

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