2019/09/23 | 20:41

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آفاق تنشر جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد (وثيقة)

يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، غداً الثلاثاء.

ويتضمن جدول الاعمال "عرض تقرير لجنة الامن والدفاع فيما يتعلق

بالحوادث الأمنية وتشكيل لجنة لتقي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له

أهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة وتقرير ومناقشة (القراءة

الثانية) مشروع ثانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس

للمناخ وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق

الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة".كما يشمل "القراءة الاولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز

والقراءة الاولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب والقراءة الاولى

لمشروع قانون تصديق اتفاية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم

التعاهدي بين المستثمرين والدول والقراءة الاولى لمشروع قانون

انضمام العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح".كما ستشهد الجلسة مناقشات عامة لمدة 15 دقيقة.

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